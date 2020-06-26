Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения. Эти кадры обнародовал ТАСС.

⚡️Опубликовано видео инцидента с военнослужащим срочной службы, который разбил стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы. По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв.



Видео: ТАСС pic.twitter.com/7e3G1mNUnZ — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) June 25, 2020

На записи видно, как солдат отделяется от строя и на глазах нескольких десятков военнослужащих подходит к машине Федеральной службы охраны и начинает бить прикладом винтовки по стеклу с водительской стороны. Разбив его, Еременко переключился на соседнее стекло, но в этот момент его обезвредил сотрудник ФСБ в черной форме.

Первоначально сообщалось, что причиной поступка солдата мог быть нервный срыв Сам он заявил, что разбил стекло из-за того, что с ним несправедливо поступили. Предположительно, речь идет о том, что Еременко незадолго до начала парада в честь 75-летия Победы перевели в резервный состав из-за конфликта с сослуживцем. В то же время ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев предположил, что солдату просто "напекло голову".

Военнослужащего отправили в военно-клинический госпиталь Минобороны на обследование, уголовное дело в его отношении возбуждать не стали.