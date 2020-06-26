Вплоть до заморозков: Вильфанд предупредил некоторые регионы о похолодании

Жителей европейской части России с 29 июня ждет резкое похолодание: температура здесь будет ниже нормы на несколько градусов.

Тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Такой прогноз дает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Впрочем, ряд регионов уже мерзнет. Так, в Приволжском федеральном округе на ночь 26 июня синоптики даже прогнозировали заморозки.

Жалуются на холод и жители Южного Урала.

Что касается ближайших дней, то, как рассказал Вильфанд, уже со второй половины дня 28 июня начнет ощущаться приближение холодного фронта, погода станет облачной.

В Москве и Подмосковье, сообщил Вильфанд ТАСС, 29 июня (по сравнению с еще теплой субботой) дневная температура понизится сразу на 10 градусов, а 30 июня и 1 июля похолодание будет еще интенсивнее.

Так что столичному региону, по прогнозам синоптиков, можно будет погреться пока только в самые ближайшие дни: 26 июня днем будет 27-29 градусов, 27-го — 30-32, 28-го — 26-28 градусов, а вот в понедельник, 29-го, уже 19-24 градуса.

Ухудшение погоды ждет также и Сибирь: на Дальний Восток прорывается фронтальная волна с Русской равнины, сообщил Центр погоды ФОБОС.

В ближайшие выходные в регионе пройдут сильные ливни с грозами, сообщили синоптики в эфире телеканала "Россия 24".

И это – при том, что там в последние дни наблюдаются две погодные реальности: на севере Сибири и Дальнего Востока вот уже несколько недель стоит небывалая жара и полыхают природные пожары, а южные районы заливают тропические ливни.



Причина погодных контрастов, говорят метеорологи, — стационарный антициклон, охвативший северо-восток России.