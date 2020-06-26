"Ливерпуль" стал рекордсменом английской премьер-лиги

Победа "Ливерпуля" в чемпионате Англии по футболу стала вдвойне рекордной для команды. Во-первых, "красные" одержали самую раннюю победу в национальном первенстве, а, во-вторых, клуб вышел на чистое первое место по числу наград, завоеванных за всю свою футбольную историю.

Команда немецкого тренера Юргена Клоппа стала лучшей в премьер-лиге за 7 туров до финиша. Ранее рекорд делили три клуба, которые в разные годы обеспечили себе чемпионство за 5 игр до конца турнира: это "Манчестер Юнайтед" в сезонах-1907-1908 и 2000-2001, "Эвертон" – в сезоне-1984-1985 и "Манчестер Сити" в сезоне-2017-2018.

Кроме того, до нынешнего сезона "Ливерпуль" делил с "МанЮнайтед" лидерство по числу трофеев – у каждого клуба было по 42 достижения в истории. Теперь мерсисайдцы обошли манкунианцев и вышли на чистое первое место в стране – у них 43-й трофей.

"Ливерпуль" стал чемпионом страны в 19-й раз, также команда завоевала семь Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в международных кубках. На счету "МЮ" все еще больше чемпионств (20) и Кубков Англии (12), а также по пять Кубков лиги и побед в континентальных турнирах.