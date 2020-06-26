Volvo и Waymo вместе создадут электрические роботакси

Компания Volvo Cars, входящая в состав китайского автомобилестроительного холдинга Geely, и Waymo (принадлежит Alphabet - владельцу Google) объявили о заключении партнерства на рынке беспилотных электрических такси. В рамках соглашения инженеры Waymo предоставят технологии автономного вождения и оборудование (включая камеры, лидар и радар), а специалисты Volvo будут отвечать за проектирование и производство.

В совместном пресс-релизе подчеркивается, что Waymo была выбрана эксклюзивным поставщиком технологии 4-го уровня автоматизации (Level 4), который при соблюдении ряда условий (таких как благоприятная погода) не требует присутствия человека за рулем "умного" транспорта. Некоторые "автомобили будущего" типа Level 4 сестринская компания Google уже тестирует за пределами Финикса (штат Аризона, США).

Условия сделки также распространяются на две дочерние компании Volvo - производителя спортивных дорожных электромобилей Polestar и китайский бренд Lynk & Co, пишет The Verge. Новые электрокары компании, в том числе XC40 Recharge и Polestar 2, выйдут в течение ближайших нескольких лет.

Volvo стал уже четвертым автопроизводителем, согласившимся интегрировать технологии Waymo в свою продукцию. Ранее "дочка" Alphabet заключила соглашения с Nissan-Renault, Fiat Chrysler и Jaguar Land Rover.

Ранее Volvo рассчитывала вместе с Uber развернуть парк самоуправляемых такси к 2019 году. Компания отказалась от проекта после громкого ДТП с участием робомобиля Uber в 2018 году, повлекшего смерть пешехода.