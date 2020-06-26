Билл Гейтс: создание вакцины может не остановить распространение коронавируса

Создание вакцины не гарантирует полное прекращение распространение коронавируса нового типа, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Комментируя мнение эпидемиологов, что вирус будет распространяться, пока не заразится 60-70% населения страны, миллиардер напомнил, что у вакцины две основные функции.

"Одна заключается в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту от заражения вакцинированному человеку, а вторая позволяет ему перестать быть разносчиком заболевания", — пояснил он в эфире телеканала CNN.

По мнению Билла Гейтса, скорее всего, вакцина будет лучше работать для предоставления именно индивидуальной защиты.

"Нельзя гарантировать, что вакцина будет наверняка останавливать распространение инфекции", — заключил он.

Благотворительный фонд, который возглавляют Билл Гейтс и его супруга Мелинда, выделил 300 миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии, сообщает ТАСС. На данный момент в США разрабатывается 14 вакцин, некоторые из них уже проходят клинические испытания. В дальнейшем из них планируется выбрать наиболее перспективные.

В России на данный момент уже приступили к испытанию разрабатываемых вакцин на добровольцах. Все, кто получил прививку, находятся под постоянным контролем врачей. Одну из вакцин испытывают Министерство обороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а в Сеченовском университете идут испытания другого препарата.