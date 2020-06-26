Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

Сразу несколько важных изменений приготовили для российских водителей с 1 июля 2020 года.

Во-первых, меняется порядок медицинского освидетельствования для получения или продления водительского удостоверения. С 1 июля при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.

Во-вторых, запрещается ввоз праворульных автомобилей категорий М2 и М3 — пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной спецтехника (самосвалы и т.д.). Для легковых автомобилей с правым рулем вводятся новые таможенные пошлины, размер которых зависит от возраста и экологического класса. Помимо этого, на праворульный автомобиль необходимо получение технического сертификата на соответствие конструкции требованиям безопасности. В итоге вырастет стоимость и время растаможки таких машин, согласно ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.

В-третьих, после ряда изменений в конструкции автомобиля необходимо проводить техническую экспертизу в лаборатории, согласно требованиям правительства о техрегламенте Таможенного союза. Это касается переоборудования двигателя на газовое топливо, установки багажников, лебедок или фаркопов и т.д.

В-чевертых, с 1 июля отменяется знак "Инвалид", а данные об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида, должны быть внесены в федеральном реестре инвалидов.