  • USD
    69.466
  • EUR
    78.0589
  • IMOEX
    2776.38
  • RTSI
    1265.46
  • DJA
    8223.63
  • NASDAQ
    10017
  • BRENT
    41.4
  • ГАЗПРОМ
    191.53
  • Газпрнефть
    338.85
  • Роснефть
    370.65
  • АЛРОСА
    63.4
  • Сбербанк
    205.51
26 июня 202010:34

Российские "зумеры" откладывают деньги чаще "миллениалов"

pxfuel.com

Не только взрослые люди в России создают финансовую "подушку безопасности", но и младшее поколение. И это еще не все — оказалось, что "зумеры" откладывают деньги чаще, чем "миллениалы". Таков вывод исследования компаний "Сбербанк Управление Активами" и "Сбербанк страхование жизни", поступившего в редакцию Вести.RU.

Поколение Z (зумеры) — это молодежь в возрасте 18–23 лет, поколение Y (миллениалы) ограничено возрастом 24–40 лет. Оба поколения предпочитают создавать сбережения как можно чаще и некрупными суммами.

Около 52 процентов представителей поколения Y стараются пополнять сбережения ежемесячно, 47 процентов — несколько раз в год. 66 процентов поколения Z ежемесячно стараются откладывать, а остальные — несколько раз в год. Больше всего "миллениалов" и "зумеров", пополняющих сбережения, живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

35 процентов "миллениалов" откладывают на поддержку детей, а 25 процентов — на путешествия. "Зумеры" отличаются: большинство из них (44 процентов) копят на свою квартиру, непредвиденные обстоятельства (20 процентов), отдых и путешествия (17 процентов).

"Зуммеры" больше копят наличные деньги (58 процентов). Остальные откладывают на рублевые депозиты — 10 процентов "зумеров" и 39 процентов "миллениалов". У тех и других одинаков интерес к вложениям в ценные бумаги — по 9 и 10 процентов.

"Зумеры", если есть возможность, предпочитают инвестировать в инструменты фондового рынка на 2,5 года, а не только хранить наличные деньги. "Миллениалы" в этом случае готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн выбирает одинаковая доля тех и других – по 11 процентов.

"Миллениалы" чаще выбирают программные накопления: каждый пятый предпочитает автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. "Зумеры" выбирают этот вариант меньше (12 процентов), поскольку многие из них еще учатся, не имеют постоянной работы и зарплатной карты.

Согласно данным ЦБ РФ, на счетах россиян накопилось около 32 триллионов рублей на 1 мая 2020 года. В целом россияне стали меньше занимать и больше копить во время пандемии, выяснили ранее аналитики.

Россияне стали меньше занимать деньги до зарплаты. Доля избегающих микрозаймы (до 30 тысяч рублей) увеличилась в июне за год на 5 процентных пунктов, до 23% с 18% в июне прошлого года. В целом горожанам больших российских городов хватает от полугода до трех лет для создания финансовой "подушки безопасности", подсчитал Райффайзенбанк.

Сейчас

11:10

В России выявлено менее 7 тысяч заболеваний коронавирусом за сутки

10:15

20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

09:56

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

09:19

У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ

00:10

"Ливерпуль" впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

21:32

Минздрав одобрил российский препарат для лечения коронавируса

18:19

Собянин: за неделю количество больных COVID-19 снизилось на 37 процентов

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

59 минут назад
Полиция сделала предупреждение собравшимся на "дело Серебренникова"

Полиция сделала предупреждение собравшимся на "дело Серебренникова"

25 минут назад
Явка на онлайн-голосовании превысила 50 процентов

Явка на онлайн-голосовании превысила 50 процентов

1 час назад
Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

1 час назад

Трансляции

16:30

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона
Все трансляции
У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ

У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ

1 час назад
В госпитале Бурденко рассказали о состоянии первых вакцинированных добровольцев

В госпитале Бурденко рассказали о состоянии первых вакцинированных добровольцев

1 час назад
Пушков прокомментировал слова Порошенко об "уникальном шансе" вернуть Крым

Пушков прокомментировал слова Порошенко об "уникальном шансе" вернуть Крым

43 минуты назад
"Ливерпуль" стал рекордсменом английской премьер-лиги

"Ливерпуль" стал рекордсменом английской премьер-лиги

1 час назад
Калининградская "Золушка" хочет принять участие в следующем Параде Победы

Калининградская "Золушка" хочет принять участие в следующем Параде Победы

16 часов назад
Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

1 час назад
К бойкоту Facebook присоединился один из крупнейших рекламодателей

К бойкоту Facebook присоединился один из крупнейших рекламодателей

1 час назад
Вплоть до заморозков: Вильфанд предупредил некоторые регионы о похолодании

Вплоть до заморозков: Вильфанд предупредил некоторые регионы о похолодании

1 час назад
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

2 часа назад
Спецвыпуск программы "Москва. Кремль. Путин": президент рассказал о тяжелом испытании

Спецвыпуск программы "Москва. Кремль. Путин": президент рассказал о тяжелом испытании

14 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

18 часов назад
Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

25.06.2020 09:59
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Российские "зумеры" откладывают деньги чаще "миллениалов"

Российские "зумеры" откладывают деньги чаще "миллениалов"

40 минут назад
В Москве установят памятник Андрею Дементьеву работы Церетели

В Москве установят памятник Андрею Дементьеву работы Церетели

45 минут назад
Погода на выходные: от жары - к комфортной температуре

Погода на выходные: от жары - к комфортной температуре

46 минут назад
Билл Гейтс: создание вакцины может не остановить распространение коронавируса

Билл Гейтс: создание вакцины может не остановить распространение коронавируса

1 час назад
Эрлинг Холанд не собирается переходить в "Реал". Пока

Эрлинг Холанд не собирается переходить в "Реал". Пока

1 час назад
В Пензенской области научились перерабатывать отходы с помощью насекомых

В Пензенской области научились перерабатывать отходы с помощью насекомых

1 час назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

1 час назад
Менеджер Нурмагомедова назвал дату титульного боя с Гэтжи

Менеджер Нурмагомедова назвал дату титульного боя с Гэтжи

1 час назад
TikTok перестанет подглядывать в память смартфона

TikTok перестанет подглядывать в память смартфона

2 часа назад
Disney поменяет аттракционы из-за обвинений в расизме

Disney поменяет аттракционы из-за обвинений в расизме

2 часа назад
Калининградская область встречает туристов выгодными предложениями

Калининградская область встречает туристов выгодными предложениями

2 часа назад
Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

4 часа назад
В Госдуме предлагают пересмотреть оценку пакта Молотова-Рибентропа

В Госдуме предлагают пересмотреть оценку пакта Молотова-Рибентропа

5 часов назад
Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

6 часов назад
Москва ожила: Сергей Собянин - о жизни города

Москва ожила: Сергей Собянин - о жизни города

8 часов назад
В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

12 часов назад
ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

12 часов назад
Варшава вышла на прифронтовую линию: Трамп назвал цену дружбы для Германии и Польши

Варшава вышла на прифронтовую линию: Трамп назвал цену дружбы для Германии и Польши

13 часов назад
Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

15 часов назад
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

15 часов назад
LG начнет продавать "самодезинфицирующиеся" наушники

LG начнет продавать "самодезинфицирующиеся" наушники

17 часов назад
Неудачно упала: Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение

Неудачно упала: Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение

18 часов назад
Астрономы обнаружили планету у уникальной молодой звезды

Астрономы обнаружили планету у уникальной молодой звезды

19 часов назад
Новый тест за 5 минут подскажет, правильную ли диету выбрал для себя человек

Новый тест за 5 минут подскажет, правильную ли диету выбрал для себя человек

19 часов назад
Если мерзнут нос и руки: о чем говорят эти симптомы

Если мерзнут нос и руки: о чем говорят эти симптомы

20 часов назад
Утечка: новые iPhone оснастят мощным зарядным устройством

Утечка: новые iPhone оснастят мощным зарядным устройством

21 час назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

25.06.2020 02:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку