Российские "зумеры" откладывают деньги чаще "миллениалов"

Не только взрослые люди в России создают финансовую "подушку безопасности", но и младшее поколение. И это еще не все — оказалось, что "зумеры" откладывают деньги чаще, чем "миллениалы". Таков вывод исследования компаний "Сбербанк Управление Активами" и "Сбербанк страхование жизни", поступившего в редакцию Вести.RU.

Поколение Z (зумеры) — это молодежь в возрасте 18–23 лет, поколение Y (миллениалы) ограничено возрастом 24–40 лет. Оба поколения предпочитают создавать сбережения как можно чаще и некрупными суммами.

Около 52 процентов представителей поколения Y стараются пополнять сбережения ежемесячно, 47 процентов — несколько раз в год. 66 процентов поколения Z ежемесячно стараются откладывать, а остальные — несколько раз в год. Больше всего "миллениалов" и "зумеров", пополняющих сбережения, живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

35 процентов "миллениалов" откладывают на поддержку детей, а 25 процентов — на путешествия. "Зумеры" отличаются: большинство из них (44 процентов) копят на свою квартиру, непредвиденные обстоятельства (20 процентов), отдых и путешествия (17 процентов).

"Зуммеры" больше копят наличные деньги (58 процентов). Остальные откладывают на рублевые депозиты — 10 процентов "зумеров" и 39 процентов "миллениалов". У тех и других одинаков интерес к вложениям в ценные бумаги — по 9 и 10 процентов.

"Зумеры", если есть возможность, предпочитают инвестировать в инструменты фондового рынка на 2,5 года, а не только хранить наличные деньги. "Миллениалы" в этом случае готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн выбирает одинаковая доля тех и других – по 11 процентов.

"Миллениалы" чаще выбирают программные накопления: каждый пятый предпочитает автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. "Зумеры" выбирают этот вариант меньше (12 процентов), поскольку многие из них еще учатся, не имеют постоянной работы и зарплатной карты.

Согласно данным ЦБ РФ, на счетах россиян накопилось около 32 триллионов рублей на 1 мая 2020 года. В целом россияне стали меньше занимать и больше копить во время пандемии, выяснили ранее аналитики.

Россияне стали меньше занимать деньги до зарплаты. Доля избегающих микрозаймы (до 30 тысяч рублей) увеличилась в июне за год на 5 процентных пунктов, до 23% с 18% в июне прошлого года. В целом горожанам больших российских городов хватает от полугода до трех лет для создания финансовой "подушки безопасности", подсчитал Райффайзенбанк.