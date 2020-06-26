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Коронавирус 4 минуты назад

26 июня 202010:03

В госпитале Бурденко рассказали о состоянии первых вакцинированных добровольцев

В госпитале Бурденко рассказали о состоянии первых вакцинированных добровольцев

Анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев сообщил, что состояние добровольцев, которые участвуют в испытаниях вакцины от нового коронавируса, хорошее, каких-либо осложнений или побочных эффектов нет.

Он также отметил, что военнослужащие, которым был введен разработанный военными медиками совместно с Центром эпидемиологии имени Гамалеи препарат, находятся под постоянным наблюдением, передает радио "Вести ФМ".

Как сообщалось ранее, в России испытания проходят сразу несколько вакцин. В их создании участвует Сеченовский университет и научный центр "Вектор".

Первая группа добровольцев была вакцинирована 18 июня: тогда 9-ти участникам эксперимента был введен один компонент, а еще 9-ти – второй.

Затем 23 июня вакцинировали еще 20 добровольцев. Поскольку вакцина создавалась при участии Минобороны России, то добровольцы — это солдаты-контрактники и гражданские лица, в том числе девушки


Клинические исследования медики планируют завершить до конца июля.

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