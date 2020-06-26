Пушков прокомментировал слова Порошенко об "уникальном шансе" вернуть Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" вернуть Крым.

По мнению экс-главы Украины, Киев может укрепить солидарность международного сообщества и вернуть себе Крым, поскольку Россия якобы не способна обеспечить финансирование полуострова.

Пушков заявил, что никакая эпидемия коронавируса и цены на нефть на повлияют на российскую власть на полуострове.

"В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — заявил Пушков, добавив, что "Порошенко может даже не рассуждать об "уникальном шансе".



Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума. Киев считает Крым незаконно оккупированной территорий. Недавно нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров вернется под контроль Киева, а россиянам станет стыдно.