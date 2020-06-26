К бойкоту Facebook присоединился один из крупнейших рекламодателей

Второй крупнейший в США оператор связи - Verizon - перестанет размещать рекламу в Facebook и Instagram. Об этом сообщает CNBC. Бойкот, заявили в компании, продлится до тех пор, пока соцсети не создадут "приемлемое решение, не вызывающее у нас дискомфорта".

Ранее о планах с 1 июля прекратить пользоваться Facebook и Instagram для продвижения заявили принадлежащий Unilever бренд мороженого Ben & Jerry's, бренды одежды для спорта и активного отдыха Patagonia, The North Face и REI, а также другие рекламодатели. Все они примкнули к кампании #StopHateForProfit, инициированной группой правозащитных организаций - они считают, что Facebook в погоне за прибылью намеренно не блокирует экстремистский и конспирологический контент, сеющий рознь, пропагандирующий расизм и насилие и подрывающий демократию.

Накануне стало известно, что реклама Verizon на Faceboook появлялась, например, рядом с видео конспирологов из группы QAnon. Разжигая ненависть и используя антисемитскую риторику, ролик рассказывал о подготовке Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям к "гражданской войне", создании концентрационных лагерей и утверждал, что американцев уже принудительно лишают свободы передвижения в отдельных милитаризованных районах.

В Verizon заявили, что приостанавливают размещение рекламы на принадлежащих Facebook платформах до тех пор, пока компания не примет меры, аналогичные предпринимаемым против подобного контента, например, на YouTube. По информации аналитической компании Pathmatics, затраты Verizon на размещение рекламы в Facebook и Instagram с конца мая по конец июня составили около 1,86 млн долларов.

Как пишет The Wall Street Journal, Facebook пока не намерен отступать от своих принципов свободы слова. Газета процитировала письмо вице-президента компании Каролин Эверсон рекламодателям, в котором сказано: Facebook не меняет политику в связи с финансовым давлением, а саму эту политику формирует, основываясь на принципах, а не на коммерческих интересах.