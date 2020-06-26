Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Популяционный иммунитет к COVID-19 выявлен практически у 20% протестированных москвичей.

По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что месяцем ранее антитела были обнаружены у 7% обследованных москвичей, передает "Интерфакс".

"Увеличиваются количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, показывающего, что формируются антитела. Кроме того, растет число тех, кто показывает очень высокие антитела G, их как правило — больше 50%", — сказала Ракова.

По ее словам, в Москве проведено более 3,5 миллиона ПЦР — тестов и порядка миллиона исследований ИХЛА-диагностики.