Путешествовать на поезде по России летом многодетные семьи смогут со скидкой

Этим летом, семьи с тремя и более детьми, при планировании путешествия по России на поезде смогут воспользоваться специальным тарифом "Большая семья". РЖД представляет многодетным семьям скидку на проезд в купейном вагоне 20 процентов.

Акция действует с 19 июня по 31 августа, сообщает ГТРК "Бурятия", которая вещает на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Чтобы воспользоваться скидкой, один из членов семьи оформляет на себя статус "Большая семья" в рамках программы лояльности "РЖД Бонус". Список необходимых документов выложен на сайте компании.

Купить билет по спецтарифу можно в кассе вокзала или на сайте РЖД.