Погода на выходные: от жары - к комфортной температуре

В ближайшие выходные — 27 и 28 июня — в северных и центральных регионах России температура воздуха начнет снижаться, а местами опустится даже ниже климатической нормы. Знойная летняя погода сохранится только на юге страны, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу будет жарко — до +28…+30°, в воскресенье уже прохладнее — около +25°. Колебания температуры будут сопровождаться грозовыми ливнями (местами сильными).

В Санкт-Петербурге в субботу +25…+27°, в воскресенье похолодает до +20…+22°, местами пройдут кратковременные ливневые дожди.

На Русском Севере в тылу циклона будет облачно, местами пройдут дожди. В Мурманске +9…+11°, в Архангельске в субботу +13…+15°, в воскресенье похолодает до +9…+11°. В Вологде в субботу +22…+24°, в воскресенье не выше +13…+15°.

В Черноземье сильные ливневые дожди с грозами и порывистым ветром пройдут только в воскресенье. В Воронеже и Липецке +25…+27°.

На Верхней и Средней Волге — в тыловой части циклона — будет преимущественно облачно, в восточных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. В Нижнем Новгороде в субботу +28…+30°, в воскресенье похолодает до +20…+22°. В Саранске и Пензе около +25°. На Нижней Волге сухо и солнечно, в Астрахани в субботу +29…+31°, в воскресенье +31…+33°.

На юге России на фоне повышенного атмосферного давления в теплой воздушной массе будет солнечно, кратковременные дожди с грозами пройдут местами только в горах. В Ростове-на-Дону в субботу +27…+29°, в воскресенье +30…+32°. В Краснодаре +28…+30°, в Сочи +26…+28°, в Севастополе +27…+29°.

На юге Западной Сибири погоду обусловит циклон: будет облачно, пройдут дожди, усилится юго-западный ветер. В Омске +14…+16. В Новосибирске в субботу +28…+30°, в воскресенье похолодает до +20°.

На юге Дальнего Востока на фоне обширной барической депрессии погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке +13…+15°. В Хабаровске +22…+24.