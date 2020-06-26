В Коммунарке найдены монеты времен Золотой Орды

В Новой Москве археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV-XIX веков, в том числе монеты времен Золотой Орды.

Находки были сделаны на берегах реки Малой Сосенки в поселке Коммунарка, сообщает сайт мэра Москвы. Специалистами была найдена бронзовая накладка на одежду, которая могла принадлежать выходцу из Золотой Орды, а также фрагменты украшений, конской упряжи, нательные кресты.

Наибольшую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV — начале XV веков. Скорее всего, это дирхемы.

Такие находки очень важны для изучения истории города, они иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой. Все найденное отреставрируют и передадут в столичный археологический музей.