В Вильнюсе рядом с Музеем жертв геноцида соорудили пляж с лежаками и зонтами

В Вильнюсе решили оригинально отреагировать на карантинные ограничения из-за коронавируса.

Там в центре города, на Лукишкской площади, соорудили искусственный пляж – с лежаками, зонтами, волейбольной площадкой, раздевалкой, рабочими местами с бесплатным Интернетом и прочими соответствующими атрибутами, сообщает литовский портал Delfi.

Для того, чтобы посетители себя чувствовали, как приморском курорте, днем на огромном экране транслируют волны и соответствующие этому расслабляющие звуки, а вечером – демонстрируют фильмы и концерты.

Открывая его, мэр города сказал: "Если жители Вильнюса не могут попасть на море, то море придет к ним". При этом он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Однако после появления в центре города такого пляжа вызвало бурные споры противников и сторонников.

Одни видят в этом свободу после ограничений из-за коронавируса, другие заявляют: здесь не место для пляжа, поскольку его соорудили рядом с Музеем жертв геноцида.