Рубль сохраняет стабильность по итогам недели

Курс рубля незначительно снижается в пятницу на утренних торгах, но почти не изменился по сравнению с началом недели.

Доллар в первый час торгов в пятницу подорожал на 11 копеек до 69,12 рубля, евро – на 15 копеек, до 77,6 рубля, согласно данным торгов на Московской бирже к 11:00 мск.

Поддержку рублю оказывают стабильные цены на нефть, восстановление экономики, продажа валюты Центробанком и период уплаты налогов, выплаты дивидендов. Компании продают валюту из экспортной выручки для уплаты налога на прибыль и для выплаты рублевых дивидендов.

Цены на нефть растут в пятницу утром. Европейский эталон Brent торгуется по 41,14 доллара (+0,2 процента), американский WTI – по 38,7 доллара за баррель (+0,05 процента), согласно данным торгов в Лондоне к 11:00 мск.

Российские фондовые индексы сохраняют стабильность: индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, растет на 0,33 процента, индекс РТС, долларовой стоимости акций, - снижается на 0,2 процента.