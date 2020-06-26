Суд признал Серебренникова виновным в хищениях

В пятницу Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает ТАСС.

В суде началось оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру Юрию Итину, Алексею Малобродскому и директору РАМТ, экс-сотруднику Минкультуры РФ Софье Апфельбаум.

"Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", — говорится в приговоре

судьи Олеси Менделеевой.

Наказание суд огласит в заключительной части акта. Между тем во вводной части приговора судья не указала на виновность Апфельбаум.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет. Защита просила об оправдательном приговоре.

Дело "Седьмой студии" вызвало общественный резонанс и широкую волну поддержки среди коллег Серебренникова . Около четырех тысяч деятелей культуры в открытом письме просили главу Минкультуры Ольгу Любимову отозвать претензии к подсудимым.