Даниил Квят: автодром в Имоле заслуживает возвращения в "Формулу-1"

Российский пилот формулической команды Alpfa Tauri Даниил Квят после проведения специального дня команды на автодроме в итальянской Имоле имени Энцо и Дино Феррари отметил, что очень рад возвращению на давно знакомы трек. Наш гонщик впервые выступал на этой трассе еще в 2010 году.

"Здорово было оказаться в Имоле! – цитирует Квята официальный сайт Alpfa Tauri. – Я довольно давно знаю эту трассу, так как проводил здесь одни из первых тестов в "Формуле-БМВ" в 2010-м и гонялся в альпийской "Формуле-Рено" в 2012-м. Классно было вернуться сюда".

По словам россиянина, в Имоле много быстрых поворотов: "Здесь приятно гоняться, и, думаю, трек заслуживает возвращения в календарь "Ф-1". Вернуться в болид после такого долгого перерыва – особенное ощущение, мне очень понравилось. Длительная пауза сделала заезды еще более захватывающими, чем обычно".