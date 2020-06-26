Доктор Мясников сравнил капли в нос с наркотиком и объяснил их опасность

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал о препаратах, которые способны вызывать аритмию, а также сравнил капли в нос с наркотиком.

Известный врач и телеведущиий пояснил, что капли в нос являются опасной вещью: к ним привыкнуть можно быстрее, чем к наркотикам, хоть они и прекрасно помогают.

"Мы капаем в нос – и можно дышать. Мы капаем опять – мы можем дышать. Но на третий-пятый день ты уже без них не можешь. Потому что за максимальным сужением сосудов идет максимальное расширение сосудов. И потом они будут все время реактивно расширены, они уже просят своих капель. Вы уже с них потом не слезете", — объясняет доктор Мясников.

Он также добавляет, что помимо носа, который будет просить эти капли снова и снова, есть еще одна опасность: они оказывают влияние и на сердечный ритм (и иногда очень большое), и на скачки давления.

"Иногда капли в нос могут закончиться и тахикардией, и гипертоническим кризом", — предупреждает врач.

Он также перечисляет другие лекарства, которые вызывают аритмию, и рассказывает, какие БАДы нельзя покупать и употреблять точно.