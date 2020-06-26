26 июня 202011:36

Матч чемпионата России между "Тамбовом" и "Зенитом" пройдет без зрителей

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Правительство Нижегородской области приняло решение провести встречу 25-го тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом" и санкт-петербургским "Зенитом" без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба тамбовской команды, временно выступающей в Нижнем Новгороде.

"В целях соблюдения рекомендация Роспотребнадзора правительство Нижегородской области решило провести матч 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Тамбов" – "Зенит" без зрителей. Кроме того, на игру не будут допущены представители средств массовой информации", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что встреча 25-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Зенитом" состоится 1 июля.

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