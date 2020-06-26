Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной выплате семьям с детьми не старше 16 лет. На эти цели направят свыше 270 миллиардов рублей.

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле начислят автоматически тем, кто уже получил такую помощь в июне. В этом случае не надо подавать заявление заново.

Родителям, которые впервые оформляют пособия, необходимо подать заявление до 1 октября. В этом случае они сразу получат все выплаты за июнь и июль — единым перечислением на всю сумму.

Выплаты проводятся по поручению президента РФ: с апреля по июнь по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей для всех семей с детьми в возрасте до 16 лет.

В этот же день — 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, которые имеют детей. Согласно указу, граждане страны получат в июле еще одно пособие на каждого ребенка до 16 лет. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Если кто-то еще не получил положенное ему пособие, можно обратиться в Пенсионный фонд России за его назначением до 1 октября текущего года.