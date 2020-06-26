Футбольный ЦСКА готов подписать игрока польского "Шленска" Плахету

Игрок оборонительной линии польского клуба "Шленск" Пшемыслав Плахета может продолжить карьеру в чемпионате России. 22-летний крайний фланговый защитник заинтересовал столичный ЦСКА, который, как сообщают инсайдеры, готов предложить футболисту 4-летний контракт.

Сумма трансфера Плахеты, согласно информации Jezioro Sportu, может составить около 2,7-3,0 млн евро. Специалисты отмечают, что обронец способен играть на обоих флангах защиты, чем и привлек внимание "красно-синих". В ыннешнем чемпионате Польши Плахета провел 31 матч в чемпионате Польши этого сезона, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.