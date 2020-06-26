Российские военные разработали подводный лазер

Специалисты "Военно-морской академии имени Кузнецова" разработали лазерный излучатель для резки металла или композитных материалов под водой. Аквалангист может работать с этим аппаратом на глубинах до 60 метров, а дрон – до 600 метров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Новый лазер существенно ускорит и упростит резку под водой. Кроме того, излучатель не так опасен для людей, в отличии от экзотермических или электродуговых резаков.

Широкой публике новейшую разработку представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Подводный лазер пригодится и военным, и гражданским спасателям, уверены создатели.