Пенсионерка выжила после наезда фуры в Кемерове

Тяжелыми травмами обернулась для 81-летней жительницы Кемерова попытка сократить путь и перейти дорогу перед тронувшимися на перекрестке машинами. Пенсионерка угодила под колеса МАЗа, водитель которого попросту не заметил пешехода. Страшный момент попал в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло в минувшую среду, 24 июня, на углу проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков-Гвардейцев. Женщина, как можно судить по кадрам, решила перейти загруженную дорогу в тот момент, когда уже загорелся зеленый сигнал светофора и машины тронулись с места. Пенсионерка находилась примерно в 15 метрах от перехода и так спешила, что споткнулась и упала прямо под колеса большегруза. Его водитель как раз тронулся с места и протащил женщину несколько метров, пока другие автовладельцы не остановили его сигналами.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.