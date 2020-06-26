Началась новая стадия операции по спасению тундры от последствий ЧП в Норильске

В Красноярском крае началась новая стадия операции по спасению тундры от последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. Борются с экологической катастрофой сразу на двух фронтах — на воде и на суше. Спецтехника работает в районе ТЭЦ-3 круглосуточно. Задействовано в общей сложности порядка 150 единиц. Об этом сообщила ГТРК "Красноярск" в эфире телеканала "Россия 24".

В рамках операции верхний слой почвы будет снят и замещен чистым песком. На побережье реки Амбарной в настоящий момент развернут лагерь спасателей. В первые дни его численность была увеличена до 500 человек. В операции принимают участие сотрудники мурманского морского спасотряда и сибирского центра МЧС. Нефтяные пятна сразу же локализованы при помощи плавучих ограждений, после чего их начали откачивать скиммерами. Вопросы о месте хранения и утилизации собранного топлива предстоит решить в ближайшее время.

Каждый день спасатели откачивали с места ЧП до пяти тысяч кубических метров водно-топливной смеси. На прошлой неделе с рек полностью удалили свободно плавающую солярку. Однако пока воду нельзя назвать чистой. На поверхности остается тонкая плёнка. Убрать ее полностью достаточно сложно, для этого специалисты установили сорбирующие боны.

Все собранные нефтепродукты хранятся в герметичных ёмкостях на берегах. В каждой такой подушке — по 250 кубических метров дизеля. Вывезти все это можно только по зимнику. Однако, чтобы не ждать заморозков, было принято решение о строительстве гибкого трубопровода до мест утилизации. Работы должны завершиться до наступления холодов.

А вот с собранным грунтом предстоит долгая работа. В настоящий момент в ангаре находится 136 тысяч кубических метров промасленной земли. И это цифра не является окончательной. Все затраты по ликвидации взяла на себя компания. Уже потрачено не менее 5 млрд рублей. Ещё большая сумма потребуется для модернизации защитных сооружений на опасных объектах производства. В комплекс мероприятий по повышению промышленной безопасности компания "Норникель" вложит 2,5 млрд рублей, а в следующем — около 11 миллиардов. Дополнительные средства направят и на восстановление экосистемы.



На протяжении всего этого времени сотрудники лаборатории Росприроднадзора проводили анализы воды. Если в первые дни после аварии содержание нефтепродуктов в водоемах было превышено в 80 тысяч раз, теперь показатели ПДК снизились до 8 — 22.

Следует отметить, ЧП в Норильске вскрыло также ряд системных проблем. Правительственная комиссия одобрила поправки в закон, усиливающие ответственность компаний в вопросах нефтедобычи, а также транспортировки и хранения нефтепродуктов. Они будут рассмотрены в рамках предстоящей сессии Госдумы.



Самую активную фазу работ на месте ЧП в Норильске спасатели уже завершили, однако осталось еще много дело. Сейчас пострадавшую территорию обрабатывают сорбентами. Уже охватили около 200 тысяч кв. метров.

Между тем, ТЭЦ-3 начнет новый отопительный сезон согласно графику, заверяют представители организации. Все ремонтные работы планируют завершить летом.