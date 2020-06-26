ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт размера ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.

Минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5 процента годовых, сообщается на сайте банка.

Первым ставку снизил Сбербанк. Днем ранее, 26 июня, Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для жителей России на один процентный пункт.

Снижение ставок началось после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%. Такой низкий уровень достигнут впервые с тех пор, как ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.

Российские банки ожидают роста спроса и на жилищные кредиты после расширения программы льготной ипотеки.