"Студия Лебедева" призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера

Российская дизайн-студия разработала и активно применяла на практике нейросеть для создания уникальных логотипов и айдентики на их основе. При этом клиентам говорили, что работу выполняет живой сотрудник на удаленке.

Как сообщается на сайте "Студии Лебедева", "искусственный дизайнерский интеллект" больше года выдавали за настоящего человека. За это время при помощи нейросети было выполнено более 20 проектов, однако никто из клиентов не знал, что сделанные по их заказу логотипы "придумала" компьютерная программа.

Для конспирации на сайте студии создали страницу для вымышленного сотрудника по имени Николай Иронов, где публиковалось его портфолио. "Дизайнер" делал логотипы для блогеров, кафе и баров, приложений и продуктов массового потребления.

Например, среди работ — этикетка для сорта крабового пива популярного бренда. Самая свежая работа "Николая Иронова", размещенная на сайте студии — логотип для финансовой компании Pamplona Capital. "Сделано за 21 день", — утверждается на странице.

По оценке разработчиков нейросети "результаты превзошли все ожидания". В студии утверждают, что живые дизайнеры ориентируются "на удачные работы коллег, жюри международных премий и на собственный опыт", в то время как "искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого". Это позволяет ему применять приемы, которые не пришли бы в голову человеку, предлагать "удивительно смелые" и "неожиданные" идеи. Правда, в связи с этими утверждениями возникает вопрос, как именно программистам студии удалось обучить нейросеть, если они не закладывали в нее никаких работ живых дизайнеров.

Кроме того, нейросеть может за короткое время создать огромное количество логотипов, при этом дизайнеру остается лишь выбрать наиболее подходящий из них. "Это способ делать быстро, много и разнообразно", — объясняет сотрудник студии Михаил Грин в видеоролике, раскрывающем правду о "Николае Иронове". "Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов", — сообщается в пресс-релизе студии.