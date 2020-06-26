Триста тридцать девять пакетиков с наркотиками нашли у закладчицы в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники на трассе А-107 МВД задержали распространительницу запрещенных веществ, передвигавшуюся на пассажирском сидении легкового автомобиля. У женщины было обнаружено 339 пакетиков с наркотиками — метадоном и кокаином.

Задержанная — по информации портала "МВД Медиа", 42-летняя уроженка ближнего зарубежья — призналась, что наркотики предназначались для закладок. При ней также были найдены тетради, в которых велся учет распространяемых веществ.

Общий вес наркотиков превысил двести граммов.

"В отношении женщины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.