Дело "Седьмой студии": Апфельбаум не знала о планах Серебренникова похитить деньги

Экс-сотрудница Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум не знала о готовящихся хищениях средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа". К такому выводу пришел Мещанский суд Москвы.

"Апфельбаум не была осведомлена о преступных намерениях и преступном характере происходящего", — зачитала судья Олеся Менделеева часть приговора, передает ТАСС.

Ранее суд признал режиссера Кирилла Серебренникова, продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищении около 129 миллионов рублей

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет. Защита просила об оправдательном приговоре. Наказание обвиняемым суд огласит в заключительной части оглашения приговора.