Скончалась актриса, сыгравшая в "Тайнах следствия" и "Улицах разбитых фонарей"

В Петербурге на 82 году жизни скончалась актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина, сообщает пресс-служба театра.

Актриса была известна по множеству ролей в родном театре. Кроме того, она снялась в фильме "На войне как на войне", принимала участие в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

Ирина Замотина родилась 11 апреля 1939 года в городе Куйбышевка. В 1963 году окончила ЛГИТМиК, в том же году пришла работать в Театра имени Ленсовета.