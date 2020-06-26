Схиигумен Сергий не пришел на суд

Схиигумен Сергий (Романов) не пришел на заседание церковного суда.

Глава информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло сказал, что "еще остается окно возможностей для отца Сергия, чтобы в рамках этого церковного процесса поговорить с духовенством, с церковным судом". Как сообщает "Интерфакс", он выразил надежду на то, что схиигумен придет на третье заседание. Оно назначено на 3 июля.

Первое заседание суда состоялось 15 июня. На него схиигумен пришел, но зачитал текст, на вопросы не ответил и быстро покинул суд.

В мае отца Сергия лишили права ношения наперсного креста и запретили в служении за отрицание коронавируса. Он назвал пандемию мифом, призвал к неподчинению церковному руководству и властям и проклял тех, кто закрывает храмы.

Помимо этого схиигумен Сергий захватил женский монастырь, выставив на его территории казачьи патрули. Полиция провела проверку и не нашла нарушений общественного порядка. "Захват" монастыря опровергли также сам Сергий и Екатеринбургская епархия, заявив, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей".