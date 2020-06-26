Знакомство с водой испуганного медвежонка попало на видео

Сотрудники Кроноцкого государственного заповедника опубликовали кадры с медвежонком, потерявшим свою маму. В ее поисках малыш, вероятно, впервые сумел заставить себя полезть в воду.

"Медвежата-сеголетки умеют плавать, но делают это с большой неохотой, — рассказала автор видео, инспектор заповедника Лиана Варавская. По ее словам, лишь страх остаться в одиночестве заставил малыша спуститься в воду.

Спустя короткое время, по сообщению наблюдателей, медвежонок воссоединился со своей матерью, бывшей на соседнем островке.