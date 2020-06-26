Анатолия Шария вызвали на допрос

Государственная фискальная служба Украины вызвала на допрос Анатолия Шария — известного в стране блогера и лидера "Партии Шария".

Как сообщает ТАСС, 3 июля Шарию нужно прибыть на допрос к старшему следователю по особо важным делам в качестве свидетеля. При этом официально не уточняется, о каком именно деле идет речь. Между тем украинские СМИ сообщают, что дело открыто по статье о легализации доходов, полученных преступных путем, и "касается финансирования "Партии Шария".

Накануне председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук выразил поддержку "Партии Шария". По словам Медведчука, они не соперники, а союзники в борьбе "с бесправием, беззаконием, внешним управлением, антироссийской истерией и пещерной русофобией".