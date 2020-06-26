Песков: количество фейков о голосовании по поправкам в Конституцию зашкаливает

Количество фейков, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию, просто зашкаливает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, он не уверен в том, что сообщения о предложениях голосовать на лавочках во дворах соответствуют действительности.

При этом, как отметил Песков, в Кремле не воспринимают сообщения СМИ как "истину в первой инстанции".

"В данном случае отказываемся воспринимать публикации на каких-то интернет-ресурсах как правду в первой инстанции. К сожалению, больше поводов воспринимать это как неправду", – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о формате голосования. В частности, журналисты упомянули сообщения ряда СМИ о том, что волеизъявление граждан местами проходит прямо на лавочках во дворах, без обеспечения тайны голосования.

"Даже если это так, все форматы голосования, которые доступны для граждан, известны в ЦИК, – подчеркнул Песков. – Эти вопросы можно задать в ЦИК, и там вам ответят. На лавочке или не на лавочке, здесь главное – соответствует это закону или не соответствует".

Также Песков прокомментировал сообщения об имеющихся случаях принуждения к голосованию. Так, сообщалось, что ряд бюджетных организаций заставляют голосовать своих работников. Отвечая на этот вопрос, Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что главное в голосовании – его полная легитимность.

Песков добавил, что в Кремле "не готовы воспринимать обезличенную информацию", но готовы воспринимать и ретранслировать в ЦИК сообщения о конкретных случаях. Так или иначе, случаи принуждения к голосованию официальный представитель Кремля назвал недопустимыми.

25 июня в интервью "Россия 24" вопрос о принуждении прокомментировала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Очень много недопонимания по поводу голосования вне помещения, кто-то там пишет с сарказмом: вот, голосование чуть ли не на коленке или на лавочке... Коллеги, ну это смешно, – сказала она. – Да, мы все сделали для наших участников голосования, чтобы им было удобно и доступно. Но это не значит, что наши процедуры облегчены".

Памфилова добавила: если участник голосования видит, что его права нарушаются, он может обратиться к наблюдателям, которые работают на участках, может также обратиться напрямую в ЦИК.