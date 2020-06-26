Татьяны Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

В эфире телеканала "Россия 1" Татьяна Овсиенко, многие песни в исполнении которой популярны уже четверть века, признается: в 40 лет казалось, что выпавшая на ее долю любовь закончилась.

Тогда она развелась с известным продюсером Владимиром Дубовицким, который и помог ей начать сольную карьеру после "Миража", и с которым они прожили 18 лет.

"Просто человек влюбился, – говорит сейчас спокойно Татьяна.

Однако тогда было непросто начать жизнь с чистого листа – она была одна "и папа, и мама " для своего приемного сына Игоря.

По пять часов в день пропадала тогда Татьяна в тренажерном зале, чтобы забыться, потому что понимала: нужно продолжать жить.

Певица говорит, что слово "депрессия" она не воспринимает, считает, что "это все в голове".

Но оказалось, что жизнь готовила Татьяне большой сюрприз – знакомство с мужчиной, любовь к которому оказалась способна преодолеть и обман, и непонимание, и осуждение окружающих, и судебные разбирательства, и четыре года разлуки.

О том, что ее любимый арестован, причем, по тяжелой статье, Овсиенко узнала внезапно: Оказалось, он от Татьяны многое скрывал.

Однако она ездила на свидания, писала письма и сделала все, чтобы вытащить его из тюрьмы.

На редких свиданиях, вспоминает Татьяна, она ему говорила: "Мне кажется, ты здесь счастливей, чем я там, на свободе".

По какой статье сидел возлюбленный певицы? Где и кто их познакомил?

Что досталось Татьяне Овсиенко после развода с Дубовицким, и что связывало ее с актером Валерияем Николаевым?

Какой подарок передала она любимому мужчине в СИЗО, и что происходит в жизни певицы сегодня?

Об этом Татьяна Овсиенко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".



В предыдущем выпуске программы она вспоминала о начале карьеры в "Мираже", ситуации, когда чудом осталась жива, и о спасении приемного сына.