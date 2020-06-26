Новые фигуранты дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск

В рамках уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова СКР просит Басманный суд Москвы заочно арестовать Владимира Ниязова и Сергея Столярова. Новые

фигуранты объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Ниязову заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. Столярову – по двум.

Как сообщалось, Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций в 2011-2014 годах, возглавил преступное сообщество.

По данным следствия, вместе с подельниками он мошенническим путем украл 4 миллиарда рублей у компаний производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.

После чего все деньги были выведены за рубеж.