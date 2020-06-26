На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

На Аляске на фоне массового сноcа памятников хотят убрать статую Александра Баранова. Он был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города Сатка, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей.

Как сообщает "Россия 24", инициаторами стала группа местных жителей. Они считают, что монумент может оскорблять чувства представителей коренных народов. Однако есть и те, кто встал на защиту памятника.

Решение о его переносе из центра должен принять городской совет. Мэр города, в свою очередь, предложил компромисс: оставить монумент, но при этом установить памятник представителям коренного населения.

Новая волна протестов с требованием убрать памятники началась в США на фоне массовых протестов из-за смерти Джорджа Флойда. Он был задушен при задержании. Вандалы портили и сносили памятники конфедератам и Христофору Колумбу. Была даже снесена статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде.

В Великобритании требуют снести памятники бывшему премьеру Уинстону Черчиллю и Махатме Ганди. Уже убрали памятники Роберту Миллигану и Эдварду Колстону.