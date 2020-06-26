Банки продолжат обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Банк России объявил о продлении ряда мер, введенных во время эпидемии коронавируса, с 1 июля до 30 сентября 2020 года.

Регулятор продлил возможность до 30 сентября 2020 года для банков продолжать обслуживание клиентов в случае истечения срок действия документа, удостоверяющего личность.

При этом регулятор не стал продлевать возможность обслуживания банковских карт с истекшим сроком действия.

Эти меры были введены на период самоизоляции, когда многие банковские офисы, как и многие организации, были закрыты.