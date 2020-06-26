Министр транспорта РФ рассказал, когда возобновятся международные полеты

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал примерный срок возобновления международных авиаперевозок. По его словам, полеты за границу разрешат после того, как власти убедятся в безопасности полетов внутри страны.

"Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда еще жива", – цитирует Дитриха РИА Новости.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили вывозные рейсы, поскольку после ограничения авиаперелетов другими странами тысячи россиян застряли за рубежом.

Также исключение сделали для санитарных и гуманитарных рейсов.

22 июня сообщалось об открытии авиаперелетов на российские курорты. В этот день первый после карантина борт с туристами вылетел из Москвы в Сочи. Его выполнила авиакомпания "Россия".