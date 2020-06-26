Шойгу: на форуме "Армия" покажут 25 тысяч образцов оружия

Свыше тысячи оборонных компаний представят 25 тысяч образцов своей продукции на международном форуме "Армия-2020", заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

В этом году форму будет проводиться по-новому: одновременно с "Армией-2020" откроются Армейские международные игры и "Танковый биатлон", добавил Шойгу.

Кроме того, министр подвел итоги празднования 75-летия Победы, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Военные парады прошли в 19 городах страны, в них приняли участие свыше 58 тысяч солдат и офицеров, почти 2 тысячи боевых машин и 444 летательных аппарата.

Отдельно Сергей Шойгу остановился на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На данный момент досрочно свое мнение выразили свыше 157 тысяч военнослужащих, которые находятся вдали от дома.