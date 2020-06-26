Сильные ливни и "лесоцид" в Карпатах: из-за чего затопило Украину

Украина попросила Евросоюз и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Киев хочет привлечь Евроатлантический центр по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера. Дело в том, что затяжные дожди привели к потопам. Правда, некоторые эксперты утверждают, что виноваты не только осадки.

Так, прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой вырубки лесов, которая могла стать одной из причин масштабных затоплений. Эта область больше других пострадала от наводнений: здесь находятся 234 из 285 подтопленных населенных пунктов, в воде оказались более пяти тысяч домов. Именно отсюда в последние дни поступают самые яркие кадры: как разлившаяся река рвет подвесной мост, как за минуты смывает сотни метров дорог и железнодорожного полотна.

"Безусловно, одной из главных причин потопов на Украине стали аномальные дожди, – рассказал в эфире канала "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. – Только в Ивано-Франковске за последние шесть дней выпало более полутора месячных норм осадков. Ливни в других регионах запада Украины оказались в разы слабее".

Эксперты настаивают на том, что Карпаты оказались в воде в первую очередь из-за активного обезлесивания. По некоторым данным, за один год объемы незаконных вырубок на Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров. В последние дни и вовсе разгорелся скандал: в прессу просочилась информация о нелегальной продаже карпатской древесины одной из крупнейших компаний Европы. У государственного агентства лесных ресурсов другая статистика: там говорят, что леса на Карпатах в последние пять лет стали рубить на 20 процентов меньше, а добыча черных лесорубов сократилась вдвое.

Если посмотреть на карту лесистости Украины, то она обнадеживает: именно Ивано-Франковская и Закарпатская области закрашены темно-зеленым цветом, здесь процент обеспеченности лесами существенно выше, чем в среднем по стране. Но эти карты составлялись на основе данных инвентаризации лесов, которая в последний раз проводилась в 1996 году. Что там происходит сейчас, никто не знает. Экологи же не верят ни успокаивающей статистике, ни заверениям лесников, что деревья способны впитать лишь десятую часть выпавших дождей.

"Не 10 процентов он задерживает, он задерживает все. Лес в Карпатах – это мох, когда ступаешь, мох по колено. Как губка он все всасывает. Поэтому пускай не врут. Они отпетые мошенники и наглые вруны, – сказал эколог, биолог, заслуженный защитник природы Украины Владимир Борейко. – Государственное агентство лесных ресурсов Украины – это главный преступник, который ведет лесоцид в Украине в Карпатах".

Региональная особенность Западной Украины – огромное количество рек. Только в Ивано-Франковской области их протекает почти 8,5 тысячи. Все они должны аккумулировать дождевую влагу. Однако пойма крупных водоемов уничтожена из-за многолетней нелегальной добычи песка, а значит воде просто некуда деваться.

В ближайшие сутки погода даст Украине передышку, отметил Тишковец. Существенных осадков в стране не ожидается. При этом ливни продолжатся в соседних странах Восточной Европы, тоже охваченных наводнениями.

Дожди вернутся на Украину в выходные. Осадки не будут такими сильными, как прежде, но в условиях переувлажненной почвы это малое утешение.