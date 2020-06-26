Минкульт хочет исключить "трагические сюжеты, когда творец соприкасается с деньгами"

В Министерстве культуры намерены разработать поправки в законодательство для предотвращения ситуаций, произошедших в "Седьмой студии".

"Прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами", — рассказала РИА Новости министр культуры Ольга Любимова.

Она пояснила, что предлагается на законодательном уровне закрепить разделение сфер управления учреждением культуры.

"Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе. По законодательству сегодня у театра один руководитель. Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем", — пояснила Любимова.

В Мещанском суде Москвы сегодня оглашается приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа". Режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский признаны виновными. Сумма ущерба оценивается в 129 миллионов рублей.