Россия ответила на протест Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протест правительства Японии против исследований в Охотском море.

"Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований", — подчеркнул Песков.

В свою очередь председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что Россия не нарушает никаких международных законов, когда ведет геологоразведку на Курилах. По его мнению, "Япония вообще очень нервно реагирует", но все их высказывания – не более чем попытки не дать России забыть о своих требованиях в отношении Курильских островов. "Это повторяется постоянно и не стоит особого внимания", — считает Липовой.

Эксперт РСМД, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов отметил, что заявление японских властей не привносят ничего нового в территориальный спор или переговорный процесс между Токио и Москвой. Японцы озвучивают свою озабоченность при любых действиях России на этой территории.

Как сообщалось ранее, Япония выразила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. По словам генерального секретаря японского кабмина Ёсихидэ Суги, это неприемлемо и не соответствует позиции Японии по четырем северным островам.