Валерий Карпин: не знаю, каким составом будем играть против "Арсенала"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин накануне игры 24-го тура чемпионата России по футболу против тульского "Арсенала" признался, что до сих пор не знает, в каком составе выйдет на поле его команда.

"В каком составе будет играть "Ростов" против "Арсенала"? Не знаю. Я сам не понимаю", – приводит слова наставника желто-синих Sport24.

Встреча "Ростов" – "Арсенал" пройдет 27 июня на стадионе команды Валерия Карпина в Ростове-на-Дону. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что ранее сразу шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом. Вся команда отправилась на двухнедельный карантин. Из-за этого встречу 23-го тура чемпионата РПЛ против "Сочи" "Ростов" был вынужден провести молодежным составом, уступив сопернику со счетом 1:10.