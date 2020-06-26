Обжигает кожу и неприятно пахнет: жители Минска столкнулись с дефицитом воды

В столице Белоруссии, в Минске, часть жителей столкнулась с дефицитом водопроводной воды. Началось это 24 июня, когда некоторые стали жаловаться на то, что она неприятно пахнет, обжигает кожу и оставляет на ней желтый налет. Точные причины случившегося пока не известны. В "Минскводопроводе" виной всему назвали высокую температуру.

Жители Минска делятся своими предположениями насчет ухудшения воды в социальных сетях. Некоторые считают, что в трубу с водопроводом попали фекалии, другие делают ставку на перебор с химией для очистки.

В пресс-службе Минздрава Белоруссии рассказали о неутешительных результатах отобранных проб воды. Они подтвердили действительно нестабильную ситуацию с водопроводом. В ведомстве отметили, что доля нестандартных проб сократилась, но в Минске все еще отмечаются объекты, где вода по некоторым показателям не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху и хлорорганическим соединениям, сообщает TUT.BY.

В районы, где наблюдается проблема с водой, организован ее подвоз в автоцистернах. Жители Минска также скупают жизненно важную жидкость в магазинах.

В настоящее время власти города пытаются наладить ситуацию с водой в белорусской столице.