Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

На вопросы телеканала "Россия 24" о голосовании по поправкам в Конституцию отвечают глава ЦИК России Элла Памфилова и мэр Москвы Сергей Собянин. Они рассказали, насколько безопасно электронное голосование и приход на избирательный участок.

- Элла Александровна, а что делать, если по каким-то причинам гражданин, выбравший дистанционным способ голосования электронным способом, но передумал. А сроки отказа уже вышли, как быть?

- Я добавлю к тому, что ранее сказал Сергей Семенович, — продолжает Элла Памфилова. — У нас здесь были вчера случаи: некоторые решили попробовать сделать попытки дважды проголосовать — и традиционным способом, и через электронное голосование. Потом некоторые об этом гордо заявили, а кто-то не заявлял, чтобы попиариться. Но на самом деле, даже если бы они не заявили, им все равно бы не удалось это сделать. Потому что на последнем этапе, когда начинается уже подсчет, их бы все равно вычислили. У нас то же самое было по "Мобильному избирателю". Вычислили, и за ушко да на солнышко. Все равно пришлось бы отвечать. То есть, тут у нас система отработана. Только не сразу, моментально, а на определенном этапе это было бы вычислено.

Элла Памфилова подчеркнула, что по всем параметрам ЦИК перестраховался. При этом уже выявлено порядка 80 несостыковок и несовпадений по гражданам, в основном это были москвичи, но было немного и нижегородцев.

- Им пришлось отказать, потому что была несостыковка данных, — пояснила Памфилова. — Может быть даже и не надо было отказывать, но мы перестраховались, именно чтобы избежать возможности двойного голосования. И пусть они не обижаются, в любом случае у всех, кто по каким-то причинам не смог зарегистрироваться или получил отказ, мы сознательно пошли на то, это голосование электронное, дистанционное, оно до 20 часов вечера 30 июня. У всех, кто записался на ДЭГ, но по каким-то причинам не смог это сделать, у них есть полноценное конституционное право прийти на свой родной участок 1 июля с 8 до 20 часов и сделать свой выбор.

- То есть, даже если он оформил заявку, можно прийти лично?

- Да, — подтверждает глава ЦИК.

- Даже без заявки, — добавляет к словам Памфиловой Сергей Собянин. — Ты пришел на участок, уже к этому времени избирательная комиссия выверила списки, кто проголосовал в электронном, кто не проголосовал. Из электронной базы тебя вычеркивают. И ты можешь приходить просто голосовать уже в бумажном виде. И это как раз еще одна степень контроля. То есть избирательная комиссия вручную все сверяет, кто проголосовал в электронном виде.

Сергей Собянин рассказал, что сверку данных первоначально планировалось провести 30 июня. Но по предложению наблюдателей и Общественной палаты сверка и чистка списков проходит ежедневно.

- При малейшем подозрении мы информируем людей, что у вас какие-то там технические погрешности, поэтому лучше придите и проголосуйте на избирательном участке. Но это небольшой процент, — продолжил мэр Москвы. — Как я уже сказал, огромное количество людей очень удобно и комфортно проголосовали к этому времени.

- Я бы хотела поблагодарить Сергея Семеновича за то, что когда мы получили информацию о фейках, пошли какие-то жалобы, что, якобы, кого-то принуждают к голосованию, то мощный окрик Сергея Семёновича, что это категорически запрещается, дал свой результат. Сейчас у нас нет по этому поводу ни одной жалобы из Москвы.

- Это моя принципиальная позиция, — подчеркивает Собянин. — Люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. А кто будет принуждать, будем бить по рукам.

- И надо отдать должное, что в Москве как раз, они очень этим гордятся, и Общественная палата, и наблюдатели, создан так называемый московский стандарт за эти последние годы, — отметила Памфилова. — И хочу поблагодарить за тотальное видеонаблюдение, включая все, что касается хранения бюллетеней.

- Даже на этом голосовании, хотя это не выборы в стопроцентном варианте, но все равно мы везде сделали наблюдение, — добавляет мэр Москвы. — И даже урны, которые хранятся у нас в течение какого-то периода времени, на них все направлены видеокамеры. Постоянный видеопоток идет. И постоянно в Центре наблюдения Общественной палаты ведется видеоконтроль и мониторинг.

- А при проведении дистанционного голосования как общественное наблюдение организовано?

- Там у нас специально образована территориально-избирательная комиссия, куда вошли представители по Москве и Нижнему Новгороду, представители всех партий, — отвечает глава ЦИК России Элла Памфилова. — Это не просто чиновники, которые берут под козырек, это представители разных партий. И точно так же это было наше совместное с Москвой желание, и мы это сделали: пул наблюдателей — ребята, профессионалы, которые понимают процесс. То есть, наблюдательский пул, который знает все реперные точки, на которые надо обратить внимание, чтобы держать на контроле то, как проходит голосование и подсчет голосов.

- Наблюдатели также мониторят любое, в том числе дистанционное, голосование, быстренько принимают жалобы, обрабатывают, немедленно на них реагируют. Это огромная работа, которая развернута, чтобы максимально точно учесть голоса избирателей, — вступает Собянин.

- И, Сергей Семёнович, у меня к вам большая просьба. Если, не дай Бог, надеюсь, что нет, но вдруг поступит какая-то жалоба на какое-то нарушение, я к вам тогда обращусь лично, чтобы вы взяли это под личный контроль. Вместе с вами мы с корнем выжжем это.

- У нас с вами уже отработан этот механизм, — соглашается московский градоначальник.

- В случае какого-то сбоя системы – техника, всякое бывает – можно ли оспорить результат онлайн-голосования?

- Обжаловать можно, — отвечает Собянин. — Так же, как и любое другое голосование. В горизбиркоме, в Центризбиркоме или в судебном порядке. Механизм тот же самый, ничего не меняется. Неважно, как ты голосовал, у тебя есть право в суде или в избиркоме оспорить.

- Но прежде надо воспользоваться правом — прийти 1 июля и проголосовать, — отмечает Элла Памфилова.

- Прежде, чем оспаривать, надо проголосовать, — вторит ей мэр Москвы.