Мотоциклиста протащило десятки метров по встречке, но он почти не пострадал. Видео

Мотоциклиста в Орле, попавшего в аварию, десятки метров протащило по встречной полосе — мужчина чудом не попал под колеса легковушки и полицейской машины.

Инцидент произошел на улице Комсомольска в среду, 24 июня — перед мотоциклистом внезапно из двора выехал кроссовер, после чего мужчина потерял управление и вылетел из седла.

По информации областной Госавтоинспекции, мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отправлен домой на амбулаторное лечение.