Теннис. Кубок Дэвиса и Кубок Федерации перенесены на 2021 год

Финальные этапы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации по теннису в нынешнем году не состоятся. Они перенесены на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса.

Напомним, что финал Кубка Дэвиса должен был состояться в Мадриде. Соревнования планировали провести с 23 по 29 ноября, однако их отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Финальный раунд Кубка Федерации должен был пройти в Будапеште 14-19 апреля.