Пелагея будет судиться с хоккеистом Телегиным за загородный дом

В конце прошлого года стало известно о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Они были вместе три года, в этом браке родилась дочь, однако недавно пара (по некоторым данным, из-за измены Ивана) рассталась.

Поначалу Пелагея говорила, что все имущественные вопросы у них решены – у нее остается дочь и московская квартира, а у него – загородный особняк.

Она также рассчитывала, что сохранит хорошие отношения с отцом своей дочери.

Однако сейчас выяснилось, что Иван, по словам семейного юриста певицы, не принимает никакого участия в жизни дочки и даже не платит алименты, пишет издание "СтарХит".

В результате было принято решение решать вопрос с разделом имущества – загородного дома – через суд, поскольку квартиру в Москве Пелагея покупала на деньги мамы, а вот четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги когда-то приобретали вместе. Кроме того, певица вложила много средств на его обустройство.

Ее юристы надеются, что раздел имущества будет справедливым, решить вопросы в досудебном порядке бывшим супругам не удалось.