Серьезных атак на сайт для электронного голосования не было

Серьезных атак на сайт для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию пока не было. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух. По его словам, если бы подобное было, об этом стало бы известно сразу, сообщает РИА Новости.

Ранее Центризбирком в своем официальном Telegram-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт. Эту же информацию подтвердил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. По его словам, наблюдались порядка 240 тысяч запросов в секунду, сообщает "Интерфакс".

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало по всей стране с 25 июня. Основной день — 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.